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Горько

Театр имени Которого Нельзя Называть
Каменноостровский проспект, 27Г,

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Клоунада от авангардного союза с ностальгией из города Челябинск, созданная Станиславом Хомковым и Никитой Маныловым. Иммерсивное доброе хулиганство. Торжество, где смех переплетается со слезами, а зрители становятся главными героями! Спектакль «Горько» — это не просто представление, это полноценное погружение в атмосферу настоящей свадьбы, исполненной в жанре интерактивной лирической клоунады. Забудь о зрительских креслах — здесь ты полноправный гость, часть безудержного веселья и трогательных моментов. Что тебя ждёт: — Атмосфера настоящей свадьбы: от традиционных обрядов до зажигательных танцев. — Лиричность и глубина: за бурным весельем скрываются важные вопросы о прощении, ценности отношений и сложных жизненных выборах. — Эмоциональный калейдоскоп: от безудержной радости до щемящей грусти — ты испытаешь всю гамму чувств, которые сопровождают свадебное торжество. — Зритель — главный герой: ты не просто будешь наблюдать за происходящим, ты станешь непосредственным участником этой захватывающей истории. Твоё мнение, твои эмоции и твои решения — всё это влияет на ход спектакля.

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