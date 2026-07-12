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Горчица

ПетроКонгресс, Лодейнопольская улица, 5

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Завершение:

от 0₽ до 750₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Посетители смогут приобрести уникальный мерч, пообщаться с любимыми авторами и насладиться праздничной атмосферой. Тебя ждут: Авторский мерч Квест с подарками для всех гостей Выдача призов победителям розыгрышей Бесплатный вход с 17:00 Билеты можно будет купить на месте. В связи с возможными перебоями интернета, бери с собой наличку. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/gorchica_market

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