Горчица
ПетроКонгресс, Лодейнопольская улица, 5
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 750₽
Возраст 12+
Игры
Про событие
Посетители смогут приобрести уникальный мерч, пообщаться с любимыми авторами и насладиться праздничной атмосферой. Тебя ждут: Авторский мерч Квест с подарками для всех гостей Выдача призов победителям розыгрышей Бесплатный вход с 17:00 Билеты можно будет купить на месте. В связи с возможными перебоями интернета, бери с собой наличку. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/gorchica_market
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