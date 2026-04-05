Goodnight kisses, Кломипрамин
Литейный проспект, 55
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от 900₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Весенние концерты goodnight kisses и Кломипрамин в столицах. 3 апреля в Москве и 5 апреля в Санкт-Петербурге пройдут совместные презентации новых альбомов goodnight kisses и Кломипрамин под эгидой Anchor Lights.
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