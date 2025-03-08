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Гонг-медитация

Казанская улица, 7

Начало:

Завершение:

5555₽
Возраст 16+

Про событие

Участие в гонг-медитации подарит тебе: 1) Глубокую релаксацию. Звуковые вибрации гонга помогут снять накопившийся стресс и напряжение. 2) Энергетическую гармонизацию. Гонг поможет сбалансировать энергетику тела, улучшая общее состояние и настроение. 3) Очищение от негативных эмоций. Поможет избавиться от тревог и негативных мыслей. 4) Внутренний покой и ясность. Звуковые волны способствуют погружению в глубокое медитативное состояние, что приводит к внутреннему покою и ясности ума. Ведущая: Диана — мастер саундхилинга, йоги и массажа тибетскими чашами. Стоимость участия: 5 555 р Стоимость участия с подругой: 9 999 р Предварительная регистрация обязательна, группа ограничена. Регистрация и вопросы по телефону: +7 (991) 186-98-69

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