Здесь ты сможешь замедлиться и погрузиться в магию двух древнейших искусств, объединив тепло глины и волшебство чайного листа. На мастер-классе ты не просто будешь работать за гончарным кругом, но и создашь осязаемую эстетику будущего чаепития, чтобы проследить путь пиалы от комочка глины до изящного сосуда. Как всё будет проходить? Чайный мастер расскажет, какой чай ты сегодня будешь пробовать, а мастер-керамист поделится приёмами работы с глиной и объяснит, как создать ту или иную форму пиал. Ты создашь свою авторскую пиалу (одну среднюю или пару маленьких) за гончарным кругом. Попробуешь три сорта чая и узнаешь, как форма и толщина стенки влияют на раскрытие вкуса напитка. Для всех гостей будет угощение к чаепитию — блинчик. Через 5 недель после мастер-класса, после всех обжигов, ты получишь своё изделие, которое будет полностью функциональным и готовым к применению.