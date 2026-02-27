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Головокружение

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

490₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Скотти Фергюсон — одинокий отставной сыщик, который страдает от патологического страха высоты. Давний друг по колледжу Гэвин Элстер просит его последить за своей женой Мэделин, одержимой идеей самоубийства. Дубляж

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