Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Фестиваль стиля, здоровья и красоты. Цель фестиваля: вдохновлять людей быть собой, раскрывать свои возможности, заботиться о теле и душе, пробовать новое и наслаждаться моментом. На фестивале каждый сможет: — Почувствовать звучание собой через стиль, творчество и практики для души и тела. — Наполниться энергией и радостью осени — аромат кофе, теплый рустик, музыка и свет. — Вдохновиться и открыть новые горизонты для себя и своего бизнеса. Что ждёт на фестивале: — Стиль и мода: мини-подиумы для гостей, модные челленджи, фотозоны, swap. — Здоровье и тело: йога, фитнес, дыхательные практики, wellness-станции. — Красота и творчество: арт-зоны, бьюти-бар, творческие инсталляции, стильно-модный батл. — Музыка и атмосфера: живая музыка, импровизации, народный конкурс талантов «Голос Осени». — Вдохновение и общение: встречи с дизайнерами и музыкантами, гостевой блог, МечТWorking, МЕДИА гостиная. Для кого фестиваль: для людей, которые ценят свободу самовыражения, заботу о себе, вдохновение, радость открытий и возможность быть и звучать собой. Хочешь стать партнером фестиваля или участником маркета? По всем вопросам пиши https://t.me/tomastulova Регистрация обязательна. 5% с каждого билета идёт в БФ «Энергия доброты».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи