В гости к Ю приедет Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», впервые покидающий Бурятию, чтобы представить свои миссию и артистов в Санкт-Петербурге. Фестиваль уже 15 лет собирает в сибирских степях музыкантов со всего мира, превращая дикие ландшафты в живую арену культур, жанров и звуков. На сцене увидишь: Даши Сультимова (Медведи видят сны), фрешмена новой искренности из бурятского посёлка Дульдурга, рэпера Lutaar со своим этно-коллективом Lutaband, и Сезон Doждей — группу, играющую бодрый и романтичный поп-рок. А ещё — секретного гостя, имя которого пока держат в тайне.