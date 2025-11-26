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Голос Кочевников

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

В гости к Ю приедет Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», впервые покидающий Бурятию, чтобы представить свои миссию и артистов в Санкт-Петербурге. Фестиваль уже 15 лет собирает в сибирских степях музыкантов со всего мира, превращая дикие ландшафты в живую арену культур, жанров и звуков. На сцене увидишь: Даши Сультимова (Медведи видят сны), фрешмена новой искренности из бурятского посёлка Дульдурга, рэпера Lutaar со своим этно-коллективом Lutaband, и Сезон Doждей — группу, играющую бодрый и романтичный поп-рок. А ещё — секретного гостя, имя которого пока держат в тайне.

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