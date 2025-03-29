Goldship, Четыречего, Tender Thunders
Кожевенная линия, 34
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400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждёт безумный коктейль из metal, punk, soul, disco, indie от Goldship. Рок, фанк, хип-хоп и Манчестер от чётких модников из Петербурга – «Четыречего». А также музыканты-сёрферы Tender Thunders с побережья Финского залива, которые создадут атмосферу лета и отдыха на тропическом побережье с помощью карибских мелодий.
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