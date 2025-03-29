Тебя ждёт безумный коктейль из metal, punk, soul, disco, indie от Goldship. Рок, фанк, хип-хоп и Манчестер от чётких модников из Петербурга – «Четыречего». А также музыканты-сёрферы Tender Thunders с побережья Финского залива, которые создадут атмосферу лета и отдыха на тропическом побережье с помощью карибских мелодий.