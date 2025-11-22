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Гобликон

Третье Место, Литейный проспект, 62

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Фестивали

Про событие

Гоблины, на сходку! Все игры будут посвящены теме, где тебе предстоит побыть в роли злодея. Вход свободный, игротека платная. Её можно отплатить на месте. Чего ждать? — Игротека — много столов для игры в ролёвки за злых пакостных персонажей. — Эпик про гоблинов — масштабный эвент в котором множество людей сыграют за одним столом в гоблинское приключение. — Шикарный маркет с друзьями Сники Дайса — диковинные штуки, которые высосут всё твоё золото. — Ламповый квест — тёмный, смешной и с гоблинскими подставами. — Презентация секретных штук — да, то самое второе гоблинское приключение. — Открытая игра с видными личностями НРИ — Сники проведет кусочек из продолжения приключения по гоблинам с секретными игроками. — Участие в съёмке — возможность попасть в его новый ролик. Больше информации об активностях и больше анонсов: https://vk.com/dicehead

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