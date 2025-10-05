Презентация нового альбома — первого за 3 года! Живые барабаны, вокал и эмоции. Концерта не было целый год, и группа возвращается, чтобы подарить тебе настоящую музыку и истинную атмосферу живого выступления. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа (паспорт).