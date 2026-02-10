Гнездо
улица Рубинштейна, 28Д
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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В этот вечер приоткроются врата в чудесный мир, сотканный из света и звуков, электрических разрядов и раскатов грома. Туда придёт гора Volga Sound System, и на той горе друзья, шаманы и ведьмы, устроят свой шабаш. Вот их имена: Миф reset BLCKOUT BLDZR chrshnya Dr. Waka electralex Grabovsky GopArt M1d_N19ht Mitnik Santana Sayam Sounds SevaZahod Scand SpiDi Вход: 350 р. — если купить билет заранее 500 р. — в день мероприятия
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