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«Гнев человеческий» (2021)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Грузовики лос-анджелесской инкассаторской компании Fortico Security часто подвергаются нападениям, и во время очередного ограбления погибают оба охранника. Через некоторое время в компанию устраивается крепкий немногословный британец Патрик Хилл. Он получает от босса прозвище Эйч и, впритык к необходимому минимуму пройдя тесты по фитнесу, стрельбе и вождению, отправляется на первое задание. Вскоре и его грузовик пытаются ограбить вооруженные налётчики, но Эйч в одиночку расправляется с целой бандой и становится героем. Кажется, слава и уважение коллег его совершенно не интересуют, ведь он преследует свои цели. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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