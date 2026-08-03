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Глория

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Премьера! Танцевальный перформанс о том, как быть многими, о способности сонастроиться, которое создаёт искажение и избыток. Глорией называют оптическое явление — радужные кольца вокруг тени наблюдателя, за спиной которого находится солнце. Этот феномен доступен только на большой высоте и объясняется дифракцией света, отраженного в капельках облака. Глория в этой работе становится метафорой отношений, которые подобно волновой природе света, в исключительных условиях производят непостижимое большее. Продолжительность: 50 минут

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