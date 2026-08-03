Премьера! Танцевальный перформанс о том, как быть многими, о способности сонастроиться, которое создаёт искажение и избыток. Глорией называют оптическое явление — радужные кольца вокруг тени наблюдателя, за спиной которого находится солнце. Этот феномен доступен только на большой высоте и объясняется дифракцией света, отраженного в капельках облака. Глория в этой работе становится метафорой отношений, которые подобно волновой природе света, в исключительных условиях производят непостижимое большее. Продолжительность: 50 минут