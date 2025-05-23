Ночь блёсток и ярких DJ-сетов на крыше Брусницына пройдёт уже в эту пятницу. 2 танцпола: жаркий Paris с легендарными треками и стильный Milan с винтажным виниловым вайбом. — 3 бара, зона для курящих. — глиттер-бар — фотозоны с фотографами — чилл-зона с бильярдом и настольным теннисом. В лайнапе: Izabelle / Dias / Mun / Oleg Shprotov / KLOPOTА / Sema / OTIUMO / Nikita Buch / ANTON MO / Sweat Beat Дресс-код: блистательный. Надевай всё лучшее (блестящее, конечно) сразу и отправляйся сиять под майским питерским небом.