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Glitter party

Roof Place
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь блёсток и ярких DJ-сетов на крыше Брусницына пройдёт уже в эту пятницу. 2 танцпола: жаркий Paris с легендарными треками и стильный Milan с винтажным виниловым вайбом. — 3 бара, зона для курящих. — глиттер-бар — фотозоны с фотографами — чилл-зона с бильярдом и настольным теннисом. В лайнапе: Izabelle / Dias / Mun / Oleg Shprotov / KLOPOTА / Sema / OTIUMO / Nikita Buch / ANTON MO / Sweat Beat Дресс-код: блистательный. Надевай всё лучшее (блестящее, конечно) сразу и отправляйся сиять под майским питерским небом.

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