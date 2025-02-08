Арт-терапевтическое занятие, где ты сможешь поработать с глиной, исследуя и выражая свои чувства через тело. Глина станет инструментом самовыражения и самопознания. Что будет: - Уникальная возможность соединиться со своим телом и эмоциями через творчество; - Работа с глиной как способ понять и преобразовать внутренние состояния; - Поддержка и вдохновение в группе единомышленников; - Упражнения на расслабление и концентрацию; - Обсуждение и обмен впечатлениями в безопасной и доверительной атмосфере. Художественные навыки не требуются. Запись обязательна! Количество мест ограничено.