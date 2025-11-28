ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Глеб Андрианов. Сольный концерт

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Белый зал исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных наполнится звуками, способными остановить время. Глеб Андрианов, композитор и виртуоз, приглашает тебя разделить с ним уникальное музыкальное состояние. В этот вечер прозвучат произведения из его последнего альбома «Cinematic» — это коллекция музыкальных историй, наполненных эмоциями и переживаниями. Глеб Андрианов приглашает тебя стать соавтором этих историй. Погрузись в мир трепетной музыки, закрой глаза и позволь каждой ноте стать саундтреком к своим собственным воспоминаниям.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста