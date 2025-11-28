Белый зал исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных наполнится звуками, способными остановить время. Глеб Андрианов, композитор и виртуоз, приглашает тебя разделить с ним уникальное музыкальное состояние. В этот вечер прозвучат произведения из его последнего альбома «Cinematic» — это коллекция музыкальных историй, наполненных эмоциями и переживаниями. Глеб Андрианов приглашает тебя стать соавтором этих историй. Погрузись в мир трепетной музыки, закрой глаза и позволь каждой ноте стать саундтреком к своим собственным воспоминаниям.