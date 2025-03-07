Girls power
Midnight Cocktail Club, улица Некрасова, 25
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
7 и 8 марта Midnight Club отмечает Международный женский день. В эти выходные диджей Good Boy ставит нежные треки Lana Del Rey, Nicki Minaj, Billie Eiilish, Whitney Houston, Doechii, а бармены смешивают special-коктейль WHY WOMAN KILL.
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