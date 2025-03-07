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Вечеринки
Про событие
Вечеринка по случаю 8 марта и возможность насладиться весной на танцполе VNVNC. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Бронь столов по телефону. Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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