Ночная вечеринка в единственном в мире видеосалоне, в окружении сотни ламповых ретро-телевизоров, полностью погрузит тебя в состояние визуально-музыкального гипноза. На большом танцполе с 22:00 до 6:00 будет звучать техно с ломаным ритмом, а в малом зале всю ночь можно будет отдохнуть под расслабляющий эмбиент.