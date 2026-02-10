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гиперпространство

Видеосалон «Golyj Wood»
Грузинская улица, 3к1Б

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночная вечеринка в единственном в мире видеосалоне, в окружении сотни ламповых ретро-телевизоров, полностью погрузит тебя в состояние визуально-музыкального гипноза. На большом танцполе с 22:00 до 6:00 будет звучать техно с ломаным ритмом, а в малом зале всю ночь можно будет отдохнуть под расслабляющий эмбиент.

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