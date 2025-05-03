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Giornate Aperte | 3 мая

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Свободная прогулка по старинным залам XIX века, хранящим почти 200 лет истории Петербурга. В рамках Giornate Aperte ты можешь посетить Особняк Мясникова вне событий: пройтись по парадным и гостиным, посетить открытые концерты резидентов Клуба музыкантов, сделать фотографии в интерьерах стиля необарокко, посидеть в баре Колонного зала и отдохнуть в зимнем саду у фонтана. А если ты хочешь знать больше об истории особняка, то можешь присоединиться к экскурсиям. Там ты откроешь секреты архитектурного замысла и первоначальной отделки, а также узнаешь полную историю всех владельцев и детали судебного дела братьев Мясниковых, которое «прогремело» на весь Петербург и до сих пор считается одним из самых скандальных того времени.

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