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Gerzolth

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Прямой, холодный и грубый black metal из Сибири, выстроенный на живом взаимодействии инструментов, с уклоном в классическую школу русского андерграунда конца 90-х. Морозный саунд, хтонь гитар, пронизывающий вокал, сплав первозданной ярости и философской глубины создают уникальную атмосферу, где каждый зритель становится свидетелем ледяной мистерии. Gerzolth редко появляется на сцене, и каждое выступление — это не шоу, а фиксация состояния, в котором музыка звучит не ради развлечения, а потому что во вьюжной тоске сибирских просторов иначе быть просто не может.

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