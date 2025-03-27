Вечер свежей и самобытной музыки. Четыре уникальных проекта соберутся, чтобы исполнить свои главные хиты и любимые треки. Ник Брусковский и Super Collection Orchestra — freepop, который ты мечтал услышать, но не знал об этом. T.Gosha — инди-музыкант с мажорным минором и текстами о самом важном: доброте, любви и вере в светлое будущее. Saya Siiang — атмосферный синтез джаза, альтернативного R&B и рока с выразительными вокальными партиями. И спешл гест, о котором расскажут позже.