Под величественным 25-метровым куполом Санкт-Петербургского Планетария зазвучат бессмертные хиты британского исполнителя, навсегда вошедшие в мировую музыкальную культуру. Тебя ждут легендарные композиции — «Careless Whisper», «Outside», «Faith» — в исполнении участника телепроекта «Голос-2» Вадима Азарха. Невероятное джазовое звучание песен Джорджа Майкла, мерцающий свет звёзд и глубокая темнота зала создадут уникальную атмосферу для незабываемого вечера. Tonight the music seems so loud I wish that we could lose this crowd Только представь, как «Careless Whisper» оживает среди бескрайних просторов космоса. Как кометы проносятся над головой, а северное сияние вспыхивает вдали, высоко-высоко. Как голос и звуки рояля заполняют бесконечность межзвездного пространства. Кроме того, в программе концерта прозвучат хиты других музыкальных легенд — Робби Уильямса и Фила Коллинза. Ты услышишь такие шедевры, как «Angels», «Another Day in Paradise» и другие всеми любимые песни.