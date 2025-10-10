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Генератор

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вот и закончен очередной лесной фестивальный сезон. Пингвины распингвинились, сбились в стаи и гнездятся по пивным барам, нагуливая брюшной пиво-жир на зиму. А участники «Генератора», как всегда, традиционно собираются в уютных стенах Трактира «ГаражСарай», который стал пристанищем на период, пока земля покрыта сперва оранжевым ковром опавших листьев, а потом белой пеленой снега. Приходи и ты! Будешь слушать музыку, пить пиво и вспоминать как было здорово на Полигоне летними днями и ночами. Скоро анонсы участников! Подписка на эту (https://vk.com/generator_winter) группу +репост данной (https://vk.com/wall-211162971_282) записи = Вход 300р Остальные слои населения: 500р Волонтеры фестиваля «Генератора» 2016 и 2025 года — вход свободный! Оплата на входе.

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