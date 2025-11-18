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Где взять силы

Открытая Гостиная
Литейный проспект, 17-19

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Группа поддержки на тему «Где взять силы» с психотерапевткой Асей Гавань. Ноябрь длинный месяц. Солнца становится совсем мало, до длинных праздников ещё далеко, а дедлайны уже начинают сыпаться. И ведь столько дел, нужно всё успеть. Но тащить эту лямку уже невозможно и всё больше и больше хочется лечь в мох, раствориться в нём и больше не вставать. Что такое круг поддержки? Важно понимать, что это не тренинг и не групповая психотерапия. Задача круга — увидеть себя в какой-либо ситуации, поговорить о ней и просто побыть с этим без резких движений и глубинной работы. На круге у тебя будет возможность высказаться и послушать других. Здесь не будет теории и упражнений — только живые люди и их истории. Ведущая — Ася Гавань — погружена в сферу психологии более 13 лет, ведёт психотерапевтическую практику, тренинги и блог. Формат круга поддержки строится на безопасности пространства. Важно: приходи на встречу заранее. После 18:30 двери на вход будут закрыты для всех без исключения.

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