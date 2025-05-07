Как прокачать свою жизнь и внутреннее состояние через тело: 7 базовых приёмов, не требующих времени, особых навыков и специальных практик. Телесные и оздоровительные апгрейд-практики для счастливой и эффективной жизни. В пространстве дома, офиса, отеля в отпуске, на природе, в метро и даже на улице. О спикере: Наталья Евстигнеева, руководитель центра телесной терапии TELESKA PRO (г. Санкт-Петербург, г. Новокузнецк), телесно-ориентированный терапевт, 12 лет ведение групп телесно-ориентированной терапии, 10 лет проведение выездных тренингов на Горном Алтае, специалист восточных массажных практик и тибетской медицины.