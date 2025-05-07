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  1. Санкт-Петербург
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Где и как живёт моё тело? Телесный практикум

ВСмысле
Гороховая улица, 47, 3 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как прокачать свою жизнь и внутреннее состояние через тело: 7 базовых приёмов, не требующих времени, особых навыков и специальных практик. Телесные и оздоровительные апгрейд-практики для счастливой и эффективной жизни. В пространстве дома, офиса, отеля в отпуске, на природе, в метро и даже на улице. О спикере: Наталья Евстигнеева, руководитель центра телесной терапии TELESKA PRO (г. Санкт-Петербург, г. Новокузнецк), телесно-ориентированный терапевт, 12 лет ведение групп телесно-ориентированной терапии, 10 лет проведение выездных тренингов на Горном Алтае, специалист восточных массажных практик и тибетской медицины.

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