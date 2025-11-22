Это пост-панк с сотнями миллионов прослушиваний, одни из самых видных представителей отечественной инди-сцены. У группы активное фестивальное лето и запись нового материала. Какие именно новинки стоит ожидать от уфимской формации — пока секрет. С уверенностью можно сказать одно: большой концерт, запланированный на осень — ещё и своего рода презентация. На большом концерте прозвучат не только новые, но и старые хиты группы, которые слушатели поют хором, срывая голоса.