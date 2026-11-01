Инди-фолк-рок проект, песни которого ты можешь послушать только вживую. В программе — авторские песни на армянском, английском и русском языках, пропитанные искренностью и наивной меланхолией. Музыка группы о поиске своего места в мире и о тонких, порой пугающих чувствах, о которых нелегко говорить вслух. Это концерт для тех, кто готов погрузиться в мир армянской этники, переплетенной с андеграундным рок-звучанием.