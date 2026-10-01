Премьера нового музыкального цикла по континентам. Вечер станет первопроходцем в экспедиции музыкальных раутов, которые пройдут в историческом здании Императорского Русского географического общества. С середины XIX века наука и культура здесь переплелись в единую симфонию. Программа выстроена в музыкальное путешествие по карте культурного наследия. За один вечер зрители пересекают границы стран и эпох: французский шарм сменяется итальянской экспрессией, чувственная классика перекликается с романтическими салонами Австро-Венгрии, а дух императорского Петербурга отражается в каждом проигрыше клавиш в звучании произведений великих русских композиторов. Суаре начинается с бокала игристого, музыкальный мажордом приглашает на неспешную прогулку по залам, где твоему взору предстанут парадные залы, которые помнят приёмы великих князей, элиты российской науки и аристократии.