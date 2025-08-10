Яркий вечер для ценителей афро, дэнсхолла и зажигательных танцев. Gayana начала свой путь с англоязычных альбомов в духе 80's pop, затем экспериментировала со стилями и текстами на русском языке, а затем показала новое шоу с новой командой на сцене, в том числе с танцорами.