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Про событие
Яркий вечер для ценителей афро, дэнсхолла и зажигательных танцев. Gayana начала свой путь с англоязычных альбомов в духе 80's pop, затем экспериментировала со стилями и текстами на русском языке, а затем показала новое шоу с новой командой на сцене, в том числе с танцорами.
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