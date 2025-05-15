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Гастрономический ужин Flavours of india

My Asiatique
ул. Разъезжая 3

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3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Атмосферный индийский ужин в сопровождении специально подобранных вин от Simple Wine. Каждое блюдо несёт в себе традиционные индийские рецепты. Меню: – 1 курс: овощная самоса - хрустящие треугольнички, начинённые ароматными овощами и специями, подаются с соусом раита; – 2 курс: масала арахис – закуска из хрустящего арахиса с луком, томатами и традиционными специями; – 3 курс: баттер чикен с рисом – классическое индийское блюдо со сливочно-томатным вкусом и сыром наан; – 4 курс: манго кульфи – индийский десерт, который покоряет своей нежной текстурой и экзотическим вкусом, сливочное мороженое на основе манго с добавлением кардамона и шафрана. Также этим вечером тебя ожидают DJ-сеты с индийскими ритмами, программа от ведущего, подарки и искусство мехенди, которое добавит изысканности твоему образу. Резерв по телефону.

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