Знакомься со вкусом. Формат мероприятия: Быстрые свидания, общение 1 на 1. Тебя ждёт авторская методика знакомств для лёгкого и непринужденного общения. Средняя группа: 26 — 44 лет. В стоимость билета включён приветственный напиток и закуски от Eat Market.