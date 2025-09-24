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Гастрономическая вечеринка знакомств в Eat Market

Eat Market, Лиговский проспект, 30

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Знакомься со вкусом. Формат мероприятия: Быстрые свидания, общение 1 на 1. Тебя ждёт авторская методика знакомств для лёгкого и непринужденного общения. Средняя группа: 26 — 44 лет. В стоимость билета включён приветственный напиток и закуски от Eat Market.

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