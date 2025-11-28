Тебя ждёт незабываемое погружение в атмосферу любимой истории – приготовления свеч своими руками. Что будет: • Фуршет с закусками и игристым вином • Научишься варить свечку в настоящих деревянных спилах, которая будет радовать тебя более 45 часов • Используешь деревянный фитиль с имитацией звука потрескивания камина • Поиграешь в парфюмера и выберешь свой аромат из наличия. Цветочные: морская соль и орхидея, английский сад, бамбук и кокос Фруктовые: грейпфрут и мята, карамельный попкорн, кашемировая слива, абрикосовая роща Древесные: сандал и кокос, дубовый мох и янтарь, египетский янтарь, день в спа • Подберёшь свою интенсивность аромата, создавая насыщенный или лёгкий запах • Украсишь свечу, используя натуральные материалы из биосада: разные оттенки гортензии, лимониума, лагуруса, гипсофилы, гелихризума, статицы, а также лаванду, сушеные апельсины, ракушки, бутоны роз, жасмина, василька, лепестки опавших роз и кофейные зерна Тебя ждёт уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Изготовление кокосовых свечей — это один из лучших мастер-классов для проведения Дня рождения, Девичника, Корпоратива. Легкость работы позволит тебе наслаждаться праздником и проводить время со вкусом.