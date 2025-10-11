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Гастрономический бал «Помпеи»

Memo
ул. Малая Морская 23

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Еда

Про событие

Главное событие сезона — день рождения Memo. Один вечер — и ресторан превращается в новую Помпею: город вкусов, эмоций и искусства. Белоснежные наряды, огни факелов у входа, изысканное вино, живая музыка и атмосфера римской утончённости. Это будет мероприятие, где каждый момент — часть легенды: ведущий в образе античного оратора, живой вокал, джазовые хиты, античный театр, импровизации актёров и энергия танцпола под диджей-сет до поздней ночи. Программа вечера: — Welcome-зона Welcome-drink: Лимончелло спритц. Угощения: мини-антипасти. Встреча гостей актёрами в античном образе, первые фото и лёгкие импровизации. Диджей открывает вечер сетом в стиле современного джаза. — Основная часть На сцене дуэт Дарья Трушек и Анна Койнова — популярные песни в джазовой, блюзовой и ретро-эстетике. Эффектное неоновое шоу. Актёры-импровизаторы создают интерактив: сценки, поэтические экспромты, предсказания. Конкурс на лучший образ в стиле «Римской элегантности». — Кульминация Праздничный торт. Бенгальские огни. Танцевальная часть — DJ-сет от современного джаза до драйвовой клубной музыки с дискошаром. — Праздничная фотозона в античной эстетике, чтобы сохранить лучшие мгновения вечера в памяти. Один вечер, одна легенда, одна возможность стать её частью. DRESS CODE – белоснежные наряды. Бронь столов по телефону Депозиты от 3000р, подробности — у сотрудников ресторана.

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