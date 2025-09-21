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Gary Moore tribute

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Gary Moore Tribute — первый и единственный в России трибьют «белого волшебника блюза», величайшего музыканта – Гари Мура. Проект был создан в 2013 году одним из самых искусных и харизматичных гитаристов Санкт-Петербурга - Артуром Асряном. Голос проекта — небезызвестный Александр Кольцов, яркий, экспрессивный исполнитель, покоривший не одну музыкальную площадку нашей страны. Тебя ждет незабываемый вечер, включающий в себя роковый и блюзовый периоды творчества Гари Мура. Вложив душу, выразительно и мастерски, музыканты Gary Moore Tribute подарят тебе исключительное шоу, воссоздадут уникальные композиции и энергетику маэстро.

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