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Гарри Поттер и СимфоМультимедия
Пироговская набережная, 5/2
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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
От первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом: СимфоМультимедийный концерт «Гарри Поттер» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это возможность погрузиться в удивительную вселенную Джоан Роулинг. СимфоМультимедийный концерт «Гарри Поттер и…» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. В программе музыка из знаменитой франшизы, созданная в сотрудничестве Джоан Роулинг и композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Патрика Дойла и Александра Деспла. Зрители смогут снова погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 ?, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить с любимыми персонажами как радостные, так и грустные моменты. Кульминацией концерта станет триумф добра, любви и дружбы, воплощенный в музыке и визуальных эффектах.
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