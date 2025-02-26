От первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом: СимфоМультимедийный концерт «Гарри Поттер» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это возможность погрузиться в удивительную вселенную Джоан Роулинг. СимфоМультимедийный концерт «Гарри Поттер и…» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. В программе музыка из знаменитой франшизы, созданная в сотрудничестве Джоан Роулинг и композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Патрика Дойла и Александра Деспла. Зрители смогут снова погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 ?, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить с любимыми персонажами как радостные, так и грустные моменты. Кульминацией концерта станет триумф добра, любви и дружбы, воплощенный в музыке и визуальных эффектах.