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Garlic Kings, Радар

Рассвет
ул. Комсомола, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Палубные огни неистово мерцают, стрелки трясущихся приборов бьются в конвульсиях: Чесночный радар запеленговал приближение невиданного в этих водах угара и кутёжа. Сирены будут выть, пока не напьются, чёрные воронки из танцев затянут всех в неизвестном направлении. Береги свой бортовой самописец! По нему ты сможешь восстановить в памяти то, что запрещено забывать: совместный концерт ансамблей Garlic Kings и Радар в Санкт-Петербургском клубе Рассвет.

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