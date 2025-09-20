Палубные огни неистово мерцают, стрелки трясущихся приборов бьются в конвульсиях: Чесночный радар запеленговал приближение невиданного в этих водах угара и кутёжа. Сирены будут выть, пока не напьются, чёрные воронки из танцев затянут всех в неизвестном направлении. Береги свой бортовой самописец! По нему ты сможешь восстановить в памяти то, что запрещено забывать: совместный концерт ансамблей Garlic Kings и Радар в Санкт-Петербургском клубе Рассвет.