Garlic Kings, Радар
ул. Комсомола, 2
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Палубные огни неистово мерцают, стрелки трясущихся приборов бьются в конвульсиях: Чесночный радар запеленговал приближение невиданного в этих водах угара и кутёжа. Сирены будут выть, пока не напьются, чёрные воронки из танцев затянут всех в неизвестном направлении. Береги свой бортовой самописец! По нему ты сможешь восстановить в памяти то, что запрещено забывать: совместный концерт ансамблей Garlic Kings и Радар в Санкт-Петербургском клубе Рассвет.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи