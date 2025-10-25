Гарик Погорелов
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Гарик Погорелов — яркий и простой парень, известный своим уникальным стилем и харизмой. Его музыка наполнена энергией и эмоциями, а тексты песен отражают как личные переживания, так и темы любви и дружбы. Благодаря этому он создаёт уникальную связь со своей аудиторией, которая ценит искренность и эмоциональность его творчества. Каждое его выступление — это настоящее шоу, полное драйва и взаимодействия с аудиторией. Гарик активно экспериментирует с музыкальными стилями, что позволяет ему оставаться свежим и актуальным на музыкальной сцене.
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