Внимание, это ограбление. Клуб объединяется с танцорами из студии гараж (garage), чтобы ты был чуть более раскрепощённым в своих движениях в клубе. Тематикой вечеринки ребята выбрали ограбление. Основная сцена: hotbarbie bliss arturque alivka tsygan Терраса: snezha nevkusnoe veerlaen amdi mc snd Вход До 1:00 - 800? руб. + фейс-контроль После - 1000 руб. + фейс-контроль