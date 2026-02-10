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  1. Санкт-Петербург
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гараж

Mirage bar, Шамшева улица, 4

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание, это ограбление. Клуб объединяется с танцорами из студии гараж (garage), чтобы ты был чуть более раскрепощённым в своих движениях в клубе. Тематикой вечеринки ребята выбрали ограбление. Основная сцена: hotbarbie bliss arturque alivka tsygan Терраса: snezha nevkusnoe veerlaen amdi mc snd Вход До 1:00 - 800? руб. + фейс-контроль После - 1000 руб. + фейс-контроль

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