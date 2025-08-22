Шопинг днём и ночью: закрывают жаркий сезон так же тусовочно, как и открывали! Вновь устраиваем ночной Сейл на «Морской» вечеринке: в ночь с 23 на 24 августа. В этот раз музыкальными резидентами станут ребята из комьюнити «Добро». Собрали в Цеху всё самое любимое: шопинг, танцы и еду. Восемь больших винтажек работают с 23:00 и до самого утра. Вечером в субботу Севкабель Порт закроется на подготовку к вечеринке. Распродажа завершится немного раньше — в 20:00. В это время все места на Сейле прочно ограждаются, а с самого начала «Морской» и до её конца будет дежурить охрана.