Мир классных винтажек города: покупаем одежду, редкие айтемы, фэнси вещицы, архивные коллекции, винил, мебель и декор для дома. Винтажный экспириенс дополнят фуд-корт со стритфудом и спагетти-баром Spaghetti Incident (а ещё нон-стоп диджей-сеты). А ребята из Больше Кофе Ростерс сделали спэшл — вишнёвый эспрессо-тоник, который можно будет попробовать только на Сейле. 18-20 апреля с 12:00 до 22:00