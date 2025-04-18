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Garage Sail Local

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Мир классных винтажек города: покупаем одежду, редкие айтемы, фэнси вещицы, архивные коллекции, винил, мебель и декор для дома. Винтажный экспириенс дополнят фуд-корт со стритфудом и спагетти-баром Spaghetti Incident (а ещё нон-стоп диджей-сеты). А ребята из Больше Кофе Ростерс сделали спэшл — вишнёвый эспрессо-тоник, который можно будет попробовать только на Сейле. 18-20 апреля с 12:00 до 22:00

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