В выходные Севкабель снова превращается в точку притяжения для всех любителей винтажа, селектива и осознанного шопинга. Одежда, аксессуары, книги, посуда, открытки, растения, антикварная мебель и винил — тут можно найти всё, кроме нового. Приходи искать редкие артефакты, дать вещам вторую жизнь и зарядиться атмосферой большого гаражного шопинга. 22 и 23 августа с 12:00 до 22:00 22 августа с 12:00 до 20:00