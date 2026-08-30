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Фестивали
Про событие
30 августа на «Качелях» снова появится пространство для обмена одеждой, книгами, аксессуарами и небольшими предметами для дома. с 23 по 30 августа будут принимать всё в хорошем состоянии, чтобы на фестивале эти вещи нашли новых владельцев. Приноси то, чем готов поделиться. Возможно, именно твоя вещь станет для кого-то любимой находкой. Приём вещей — по предварительной договоренности. Напиши Вике https://t.me/mmoossoovvaa, чтобы выбрать удобное время. Участие: любая сумма/ билет на фестиваль Все собранные средства со своп-станции будут переданы приюту «Добродог».
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