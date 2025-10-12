ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Гамлет.eXisteNz

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В спектакле Петра Шерешевского история Гамлета, принца датского, оборачивающаяся историей современного человека, готовившего себя к осмысленной, духовной жизни, но волею обстоятельств вынужденного активно сопротивляться довлеющему на него миру, который перечеркивает все планы и надежды героя. Каждый из нас уникален, но каждый подвержен влиянию обстоятельств, старательно вымарывающих из людей человеческое начало, поощряющих низменные страсти и агрессию. Для передачи, отражения такой трансформации важно найти особую театральную форму, позволяющую в камерном пространстве задействовать в спектакле всех и вся, зрителей и актеров, реальность и вымысел. И Шерешевский затевает игру в постдраматический театр…

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

Аватар
Ксения
27 сентября 2024, 23:12

Почему нельзя купить билеты?(((

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста