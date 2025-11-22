Экспериментальный спектакль по пьесе Осаму Дадзая «Новый Гамлет». Дадзая писал о тревожности, саморазрушении, одиночестве — и делал это предельно честно, превращая личную уязвимость в основу своих произведений. В его версии Гамлета, написанной в 1941 году, всем известный образ действительно предстаёт по-новому: он не герой и не злодей, он — человек. Человек, пытающийся разобраться, как жить, когда внутри всё рушится, когда постепенно теряется способность притворяться «нормальным». С другой стороны — в буквальном смысле — Офелия. Человек, который точно знает все ответы. Или принимает на веру то, что ей говорят, то, что принято традицией. Тебе предстоит не только принять чью-то сторону, но и выбрать, какую версию спектакля посмотреть. Сохраняя модификации драматурга и традиции японского театра, спектакль дополняет эту трагедию использованием искусственного интеллекта и современных технологий. Отдавая целые роли персонажей технике и порой превращая сценическое действие в компьютерную игру, режиссёр создаёт не только насыщенное смыслами и визуально выразительное произведение, но и погружает в эксперимент: как долго мы можем находиться в условиях отсутствия коммуникации? Что происходит с нами в этот период? И возможно ли создать её вновь? Поиск нового способа общения — актёров друг с другом и с ролью, персонажей со зрителем и попросту человека с человеком — и есть ткань этого спектакля. Это не только глубокая рефлексия о внутренней борьбе и поиске себя, но и провокация к размышлению о границах взаимодействия в современном мире. Режиссёр: Георгий Безлюдных Актёры: Зубарев Никита, Жукова Анастасия Продолжительность спектакля: 2 часа. Спектакль идёт с одним антрактом.