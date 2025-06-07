Возраст 0+
Игры
Фестивали
Про событие
Большой фестиваль настольных игр в Петербурге. В программе турниры и конкурсы, а ещё на мероприятие обещают привезти более 1000 настолок и приготовить кое-какие сюрпризы. Играть будешь даже ночью! На фестивале будет много гостей. Очень. Много. Гостей. Но некоторых из них ты наверняка знаешь — ведь эти классные ребята регулярно рассказывают о настолках в своих постах и обзорах, показывают их в летсплеях и просто несут весть об этом хобби в массы. Больше информации об участниках, спикерах и активностях: https://t.me/gaga_games Вход свободный
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи