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GaGa Fest

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Большой фестиваль настольных игр в Петербурге. В программе турниры и конкурсы, а ещё на мероприятие обещают привезти более 1000 настолок и приготовить кое-какие сюрпризы. Играть будешь даже ночью! На фестивале будет много гостей. Очень. Много. Гостей. Но некоторых из них ты наверняка знаешь — ведь эти классные ребята регулярно рассказывают о настолках в своих постах и обзорах, показывают их в летсплеях и просто несут весть об этом хобби в массы. Больше информации об участниках, спикерах и активностях: https://t.me/gaga_games Вход свободный

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