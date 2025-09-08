F.Жюли
Московский проспект 107 к.5
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Один из самых модных спектаклей сезона 2017-2018 по версии журнала Собака.ru. Костюмы к нему специально созданы петербургским модельером Ниной Штеренберг. Классическая пьеса шведского драматурга Августа Стриндберга, когда-то считавшаяся слишком смелой, в постановке Сергея Азеева становится не менее откровенной историей страсти в 20 эпизодах. Разрушенные мечты, искаженные ценности, «больная», мазохистская любовь и то, что наступает вслед за ней — вечные темы, оформленные в духе компьютерной игры.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи