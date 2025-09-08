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F.Жюли

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Один из самых модных спектаклей сезона 2017-2018 по версии журнала Собака.ru. Костюмы к нему специально созданы петербургским модельером Ниной Штеренберг. Классическая пьеса шведского драматурга Августа Стриндберга, когда-то считавшаяся слишком смелой, в постановке Сергея Азеева становится не менее откровенной историей страсти в 20 эпизодах. Разрушенные мечты, искаженные ценности, «больная», мазохистская любовь и то, что наступает вслед за ней — вечные темы, оформленные в духе компьютерной игры.

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