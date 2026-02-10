Фьйорд Летний день (Fjord Summer Day)
Литейный проспект, 55
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Завершение:
от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Уютный праздник от магазина Fjordcloth Vintage и диджей Stonik1917 + тесная ночная бэйс-вечеринка. Двор: DJ STONIK1917 ДВА ОБРЕЗА СЛУШАЙ ЭКЗОРЦИСТ Клуб: Tapenight Arsenio Armani MC Броня Electro Daddy Tom Fjord
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