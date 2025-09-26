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FYSM интенсив 2х часовой

набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Практика часовая, ориентирована на современный ритм жизни человека, то есть более быстрый результат в краткие сроки. После практик фисм человек становится более энергичным, весёлым, в то время, как другие направления йоги больше расслабляют. Екатерина в практике 2 года. Активно ведёт онлайн/офлайн, проводит выездные мероприятия и имеет много своих последователей. 26.09 проведут 2 часа практики фисм в честь дня рождения преподавателя, по стоимости как за одну. Подойдёт даже для начинающих или тех, кто никогда не занимался. После практики задувание свеч и китайский улун.

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