Практика часовая, ориентирована на современный ритм жизни человека, то есть более быстрый результат в краткие сроки. После практик фисм человек становится более энергичным, весёлым, в то время, как другие направления йоги больше расслабляют. Екатерина в практике 2 года. Активно ведёт онлайн/офлайн, проводит выездные мероприятия и имеет много своих последователей. 26.09 проведут 2 часа практики фисм в честь дня рождения преподавателя, по стоимости как за одну. Подойдёт даже для начинающих или тех, кто никогда не занимался. После практики задувание свеч и китайский улун.